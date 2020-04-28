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Dünya

Afrika'da koronavirüs tespit edilen hastaların yüzde 30'undan fazlası iyileşerek sağlığına kavuştu

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen hastaların yüzde 30'undan fazlası iyileşerek sağlığına kavuştu.

AA28 Nisan 2020 Salı 14:06 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 14:06
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada toplam vaka sayısı 33 bin 272’ü buldu ve şimdiye kadar 10 bin 91 kişi hastalığı yendi.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 1467’ye ulaştı.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Kamerun, Gana, Nijerya, Fildişi Sahili ve Cibuti oldu.

Kıtadaki çok sayıda ülke sokağa çıkma yasağı ve şehir karantinalarını uzatma kararı alırken, test sayılarının artması için çalışmalar da hızlandırıldı.

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