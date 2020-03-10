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Dünya

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 102'ye ulaştı

Afrika Birliği Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, kıtadaki yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü kişi sayısının 102'ye çıktığını duyurdu.

AA10 Mart 2020 Salı 17:11 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 17:11
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Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da basın toplantısı düzenleyen Direktör Nkengasong, 10 Afrika ülkesinde şimdiye kadar 102 vaka görüldüğünü ve 1 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Africa CDC olarak kıta genelinde test kitlerinin dağıtımını yaptıklarını ve üye ülkelerin talepleri doğrultusunda sağlık malzemelerinin satın alınmasına uğraştıklarını aktaran Nkengasong, üye ülkelerden yüzlerce temsilcinin tarama, risk iletişimi ve enfeksiyon kontrolü eğitimi aldığını dile getirdi.

- "Siyahilerin bağışıklığı olduğu iddiası bilim dışı"

Şu anda sadece 43 ülkenin virüsü test etme kapasitesi ve test kitine sahip olduğunu kaydeden Nkengasong, virüsün siyahilere zarar vermediğine ilişkin Afrika medyasında çıkan iddiaları ise reddetti.

Nkengasong, "Siyahilerin genetik olarak virüse bağışıklığı olduğu iddialarının hiçbir bilimsel tarafı yok. Enfeksiyon kapanların yüzde 80'i hastalığı hafif belirtilerle atlatıyor." diyerek, Afrika'da diğer bölgelere nazaran daha yavaş yayılmasının muhtemelen genç nüfusla alakalı olabileceğini dile getirdi.

Kıtada virüs şimdiye kadar Mısır, Cezayir, Senegal, Güney Afrika, Fas, Kamerun, Tunus, Burkina Faso, Togo ve Nijerya'da görüldü.

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