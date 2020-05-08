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Dünya

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 54 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 54 binin üzerine çıktı.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 12:27 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 12:27
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamaya göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 329 artarak 54 bin 27 oldu.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 62 artarak 2 bin 74'e ulaştı. Şimdiye kadar 18 bin 636 kişi de sağlığına kavuştu.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 483, Mısır'da 482, Fas'ta 183, Güney Afrika'da 161, Kamerun'da 108, Nijerya'da 107, Sudan'da 52'ye yükseldi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Nijerya, Gana ve Kamerun oldu.

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