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Dünya

Afrika'da Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde açıklanan son resmi rakamlara göre Kovid-19 vaka sayısı 817 bini geçti.

AA07 Aralık 2020 Pazartesi 23:42 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 23:42
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Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 817 bin 878'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 43 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 249'a çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 313 artışla 817 bin 878'e ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyon 611 bin 915 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 745 bin 750'si iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 285 bini geçti.

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