İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2021 Çarşamba / 4 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6086
  • EURO
    10,1809
  • ALTIN
    504.091
  • BIST100
    1367.25
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 154 bine yaklaştı
Dünya

Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 154 bine yaklaştı

Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 154 bine yaklaştı.

AA14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:12 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:13
ABONE OL

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 6 milyon 81 bin 28'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 153 bin 977'ye, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 289 bin 804'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti. "ourworldindata.org"da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da, virüse karşı bugüne dek yaklaşık 57 milyon doz aşı yapıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.