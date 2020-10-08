Afrika'da Kovid-19 salgını ruhsal rahatsızlıklara kapı aralıyor

AA 08 Ekim 2020 Perşembe 21:52 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 21:52

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, basına yaptığı açıklamada, "Karantina tedbirleri, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar, insanların yakınlarının virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ve salgının yayılması ile ilgili bilgi yağmuru stresi artırıyor." ifadelerini kullandı.

Kıtada en fazla Kovid-19 vakasının tespit edildiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 220 kişiyle yapılan bir araştırmayı paylaşan Moeti, yüzde 10-20'lik kesimin salgın nedeniyle şiddetli kaygı ve korku yaşadığını aktardı.



Uganda ve Zambiya'da alt gelirli 12 bin kadın ile yapılan bir ankete göre ise stres, kaygı ve depresyonda sürekli artış gözlemleniyor.

Salgın tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasakları da hastaların tedaviye gidememesi ya da ilaçlarını alamamasına ve ruhsal rahatsızlıkların artmasına neden oluyor.



Moeti, "Afrika'da Kovid-19 salgını uzun süreli ruhsal rahatsızlıklara neden oluyor. Bu nedenle liderler acil olarak bu alanda adım atmalı ve önlemler almalı." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 545 bini geçerken salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 37 bin 154'e ulaştı.