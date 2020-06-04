Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 170 bini geçti

AA 04 Haziran 2020 Perşembe 23:46 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 23:46

Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 492 artarak 171 bin 477’ye yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı 4 bin 755, iyileşenlerin sayısı ise 75 bin 280'e ulaştı.

Kıtada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Cezayir, Gana, Fas, Kamerun ve Sudan oldu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 1126, Güney Afrika'da 848, Cezayir'de 681, Nijerya'da 315, Sudan'da 314, Fas'ta 208 ve Kamerun'da 203’e yükseldi.

Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu iki ülkenin yanı sıra Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.