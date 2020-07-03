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Dünya

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 430 bini aştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 434 bin 442'ye yükseldi.

AA03 Temmuz 2020 Cuma 20:11 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 20:11
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 60 artarak 434 bin 442'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 219 artışla 10 bin 662'ye çıktı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 3 bin 120 ölümle Mısır'da görülürken, Güney Afrika'da 2 bin 844, Cezayir'de 928, Nijerya'da 616 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika, 168 bin 61 vaka ile salgının en fazla tespit edildiği ülke oldu. Bu ülkeyi, 71 bin 299 vaka ile Mısır, 27 bin 110 vaka Nijerya izledi.

Afrika'da iyileşen hasta sayısı da 209 bin 616 oldu.

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