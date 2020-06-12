AA 12 Haziran 2020 Cuma 09:51 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 09:52

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, yaptığı açıklamada, "Afrika kıtasındaki vaka sayısı dünya geneline göre az olmasına rağmen oranlar gün geçtikçe artıyor. Afrika'da hükümetlerin Kovid-19'a karşı aldığı önlemler salgının yayılmasını önlüyor ancak yine de dikkat etmek ve tetikte olmak gerekir." diye konuştu.

Son bir haftada en hızlı Kovid-19 vaka artışı Moritanya, Etiyopya, Güney Sudan ve Zimbabve'de yaşandı.

DSÖ'ye göre kıta genelindeki vaka sayısı 200 bini geçerken 5 bin 600'den fazla insan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 213 bini geçti, 5 bin 734 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 70'i Cezayir, Mısır, Nijerya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Sudan'da kaydedildi. Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.