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Dünya

Afrika'da Kovid-19 vakaları 27 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 27 bini geçti.

AA24 Nisan 2020 Cuma 17:46 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 17:46
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada son 24 saatte yaklaşık 1300 yeni vaka tespit edildi, virüsün bulaştığı kişi sayısı 27 bin 427 oldu.

Afrika’da ölüm oranı ortalaması yüzde 4,77 olurken, ölenlerin sayısı dünden bu yana 51 kişi artarak 1298’e ulaştı.

Kıta genelinde iyileşenlerin sayısı 7 bin 474’e yükseldi.

Africa CDC, halka hastalığın tedavisine ilişkin medyada çıkan yanlış haberlere itibar etmemesi, klinik deneyler ve araştırmalar dışında klorokin, hidroksiklorokin, lopinavir ve ritonavir gibi ilaçları almamasını tavsiye etti.

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