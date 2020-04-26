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Dünya

Afrika'da Kovid-19 vakaları 30 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 30 bini geçti.

AA26 Nisan 2020 Pazar 17:02 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 17:02
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada son 24 saatte bin 276 yeni vaka tespit edildi, virüsün bulaştığı kişi sayısı 30 bin 329 oldu.

Afrika’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünden bu yana 43 kişi artarak, 1374’e ulaştı.

Kıta genelinde iyileşenlerin sayısı 8 bin 409'a yükseldi.

Afrika kıtasında vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla, Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Kamerun, Gana, Nijerya, Fildişi Sahili ve Cibuti şeklinde belirlendi.

Virüsten en çok can kaybının yaşandığı ülkeler ise Cezayir, Mısır, Fas ve Güney Afrika şeklinde sıralandı.

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