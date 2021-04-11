Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 378 bini geçti

AA 11 Nisan 2021 Pazar 20:47 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 20:47

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, salgın nedeniyle kıtada 115 bin 747 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 378 bin 229'a yükseldiği kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 918 bin 53'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

- Afrika, "aşı pasaportu" fikrine karşı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), hükümetlere "Kovid-19 salgınında kıtanın üçüncü dalgaya doğru ilerlediği" uyarısında bulunmuştu.

Africa CDC Direktörü Dr. John Nkengasong, yoksul ülkelerin Kovid-19 aşısına erişimde yaşadığı zorluklardan ötürü "aşı pasaportu" fikrine karşı olduklarını açıklamıştı.

Nkengasong, kıtada Seyşeller ve Morityus'un da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin, sürü bağışıklığı için gereken aşıyı elde ettiklerini duyurmuştu.