Afrika'da kritik vaka artışı devam ediyor

DHA 3 Aralık 2021 Cuma 12:01 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 12:01

Güney Afrika'da Omicron varyantının etkili olmasıyla son 3 günde yaşanan vaka artışı dikkat çekti. Ülkede 30 Kasım'da 4 bin 373 vaka, 1 Aralık'ta 8 bin 561 vaka, 2 Aralık'ta ise 11 bin 535 vaka tespit edildi.

OMICRON VARYANTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 29 Kasım'da Omicron varyantına yönelik uyarı bildirisi yayınlamıştı. Yayınlanan bildiride, Omicron'un çok sayıda mutasyona sahip olan farklı bir varyant olduğunun altı çizilerek, bağışıklık sisteminden kaçma ve yüksek seviyede bulaşıcı olabilme potansiyelinin endişe verici olduğu aktarılmıştı. Varyanta ilişkin belirsizliklerin korunduğu vurgulanan bildiride, "Bağışıklık sisteminden kaçma potansiyeli ve muhtemelen bulaşıcılık avantajı sağlayabilen mutasyonlar göz önüne alındığında, Omicron'un küresel düzeyde potansiyel olarak daha fazla yayılma olasılığı yüksektir. Bu özelliklere bağlı olarak, gelecekte Covid-19 dalgaları olabilir ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Omicron ile ilgili genel küresel risk çok yüksek olarak değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verilmişti.