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Dünya

Afrika'da nüfusun yüzde 11'i Kovid-19'a karşı aşılandı

Afrika kıtasında nüfusun yüzde 11'inin Kovid-19'a karşı aşılandığı bildirildi.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 21:27 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 21:28
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, kıtadaki Kovid-19 verilerine dair basına açıklama yaptı.

Nkengasong, Afrika kıtasında nüfusun yüzde 11'inin Kovid-19'a karşı aşılandığı açıkladı.

2022'nin sonuna kadar 1,3 milyar nüfuslu kıtanın yüzde 70'inin aşılanmasını hedeflediklerini belirten Nkengasong, şimdiye kadar 580 milyon Kovid-19 aşısının kıtaya gönderildiğini sözlerine ekledi.

Afrika'da şimdiye kadar 10 milyon 892 bin 813 kişide Kovid-19 tespit edilirken 238 bin 3 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



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