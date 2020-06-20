İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8477
  • EURO
    7,6656
  • ALTIN
    383.434
  • BIST100
    113612
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Afrika'da son 24 saatte 10 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü
Dünya

Afrika'da son 24 saatte 10 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü

Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 288 bini geçti, 7 bin 713 kişi yaşamını yitirdi.

AA20 Haziran 2020 Cumartesi 09:19 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 09:20
ABONE OL

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 135 artarak 288 bin 812'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 263 artışla 7 bin 713'e çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı 2 bin 17 ölümle Mısır'da görüldü. Güney Afrika'da 1831, Cezayir'de 825, Sudan'da 506, Nijerya'da 487 ve Kamerun'da 282 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (87 bin 715), Mısır (52 bin 211), Nijerya (19 bin 147), Gana (13 bin 203), Cezayir (11 bin 504) ve Kamerun (10 bin 638) olarak sıralandı.

Afrika'da iyileşen hasta sayısı da 135 bini geçti.

Kahraman Komandolarımız Haftanin'de! MSB yeni görüntüleri paylaştı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.