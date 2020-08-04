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Dünya

Afrika'da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 970 bini geçti

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saptanan kişi sayısı 972 bin 61'e çıktı.

AA04 Ağustos 2020 Salı 09:38 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 09:39
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 10 bin 673 artarak 972 bin 61 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 311 artışla 20 bin 661'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 8 bin 539 ölümle Güney Afrika, 4 bin 888 ölümle Mısır ve 1329 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 516 bin 485 oldu, bu ülkeyi 94 bin 640 vaka ile Mısır, 44 bin 129 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 632 bin 853 kişi ise hastalığı yendi.

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