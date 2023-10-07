Afrikalı bakanlardan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki isyancı gruplara net mesaj! ''Ülkeden çekilin''

Doğu Afrika Topluluğu (EAC), Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS), Büyük Göller Bölgesi Uluslararası Konferansı (ICGLR) ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) üye ülkeleri savunma bakanları, Afrika Birliği'nin (AfB) daveti üzerine Etiyopya'da düzenlenen toplantı sonrası ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, KDC'deki silahlı gruplara bu ülkeden çekilmeleri çağrısı yapıldı.

Çatışmalardan etkilenen sivillere yardım ulaştırabilmek için "insani yardım koridoru" oluşturmak istendiğine vurgu yapılan açıklamada, KDC'de mültecilerin evine dönebilmeleri için devlet otoritesinin yeniden sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

KDC'de hükümete karşı mücadele eden 23 Mart Hareketi (M23), Ruanda'nın Kurtuluşu İçin Demokratik Güçler (FDLR) ve Demokratik İttifak Güçleri (ADF) gibi isyancı örgütler "insan hakları ihlalleri, tecavüz ve sivil ölümlere" neden olmakla suçlanıyor.