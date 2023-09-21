Afrikalı liderlerden BM'de iklim krizi için ortak adım çağrısı

Genel Kurul marjında yapılan etkinliklerde konuşan Güney Afrika, Namibya, Etiyopya, Ruanda ve Mozambik gibi ülkelerin liderleri iklim değişikliği krizine vurgu yaparak dünyaya ortak eylem çağrısında bulundu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, "Kıtamızın insanları bir kez daha dünyanın zengin uluslarının sanayileşmesi ve kalkınmasının bedelini ödüyor." dedi.

Ramaphosa, Afrika'nın, iklim değişikliği nedeniyle dünyanın geri kalanından daha hızlı ısındığını belirterek, dünyadaki 20 sıcak iklim noktasından 17'sinin kıtada olduğunu söyledi.

Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, zengin uluslardan 2015 Paris Konferansı'nda verdikleri sözü yerine getirmelerini isteyerek gelişmekte olan ülkelere temiz enerji kaynaklarına geçiş için mali destek sağlanmasını istedi.

Etiyopya Başbakan Yardımcısı Demeke Mekonnen, ülkesinin iklim krizinin etkilerini azaltmak için yaptığı yeşillendirme kampanyasına atıfta bulunarak, 32 milyar fidan diktiklerini kaydetti. Mekonnen, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başlattığı erken uyarı sistemini desteklerini belirtti.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, iklim krizini aşmak için ihtiyaç duyulan mali kaynak sorununa dikkati çekerek, iklim fonunun yeniden ikame edilmesini istedi.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ise iklim değişimi yüzünden ülkesinin defalarca kasırgalara maruz kaldığını ve oluşan hasarın sadece üçte birini telafi edebildiklerini söyledi.

Nyusi, dünyada çevreyi en fazla kirleten ülkelerin emisyon üretmeyi sürdürdüğünü ve zararın çoğunu da en az kirliliği üreten ülkelerin yaşadığını hatırlattı.

Dünya Meteoroloji Örgütüne (DMÖ) göre, küresel sera gazı emisyonlarının yalnızca bir kısmından sorumlu olan Afrika kıtası iklim değişikliğinden orantısız olarak zarar görüyor.