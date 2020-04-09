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Dünya

Afrikalı liderlerden Trump'ın eleştirdiği DSÖ liderine destek

Afrikalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump'ın günlerdir eleştirilerini sürdürdüğü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a destek mesajı verdi.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 17:31 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 17:31
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yanlış tavsiyelerde bulunduğu gerekçesiyle Trump’ın tepki gösterdiği Ghebreyesus'a, Afrika Birliği (AfB) örgütünden sonra Güney Afrika, Etiyopya, Namibya, Kenya, Nijerya ve Ruanda'dan destek geldi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, beklenmeyen küresel sağlık krizinin başından bu yana DSÖ Direktörü'nün olağanüstü bir liderlik sergilediğini söyledi. Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, "DSÖ lideri olarak Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afrika’nın sonsuz güvenine ve desteğine sahip." dedi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, AfB’nin duruşuna destek verdiğini ifade ederek, Kovid-19’un ancak tüm dünya aynı yönde kürek çektiğinde daha hızlı alt edilebileceğini belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Trump’ın eleştirilerine ilişkin son olarak, "Daha fazla ceset torbası görmek istiyorsanız, virüsü siyasete alet etmeye devam edebilirsiniz." açıklaması yapmıştı.

Bu açıklamanın ardındanTrump da "Bize ceset torbalarından bahsediyorlar. DSÖ bize doğru analizleri yapsaydı, insanlarımıza daha bir hizmet verirdik." yanıtını vermişti.

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