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Dünya

Afrikalı liderlerin bu yılki gündemi ''susmayan silahlar''

Afrikalı liderlerin bu yıl düzenlenecek Afrika Birliği Zirvesi'nde ana gündem maddesi, kıtadaki istikrarsızlığın ana sebeplerinden biri olarak gösterilen silahlı çatışmalar olacak.

AA06.02.2020  14:14 - Güncelleme: 06.02.2020  14:14

Bu yıl "Silahları Susturmak" temasıyla düzenlenecek 33. Afrika Birliği Zirvesi öncesi, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da üye ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla Afrika Birliği Yürütme Kurulu toplandı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, kurula hitaben yaptığı konuşmada, Somali, Sahel bölgesi, Mozambik ve Libya’daki şiddet ortamının ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

"Çatışmaların doğasının karmaşıklığı silahları susturmak amacıyla ortaya konan güvenlik doktrininin yeniden değerlendirilmesini gerekli kılıyor." diyen Muhammed, yenilikçi ve kapsayıcı barış çözümlerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

KITADA ÇATIŞMALAR ARTIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Ekonomi Komisyonu Genel Sekreteri Vera Songwe de 2005 yılından bu yana silahlı çatışmaların görüldüğü ülke sayısının katlanarak arttığına işaret ederek, hedeflenen noktadan uzaklaşıldığının altını çizdi.

Songwe ayrıca kıtanın yaptığı silah ithalatının yüzde 77’sinin 4 ülkeden geldiğini ve Güney Afrika’nın diğer Afrika ülkelerine silah satan tek Afrika ülkesi olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın da katılacağı Afrika Birliği Zirvesi, 9-10 Şubat'ta Addis Ababa'da yapılacak.

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