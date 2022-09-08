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Dünya

Afrika Libyalı lider Dibeybe, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

AA8 Eylül 2022 Perşembe 14:06 - Güncelleme:
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Libya hükümetinin resmi sosyal medya platformu Hukumetna'dan görüşmeye dair yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başbakan Dibeybe ve Katar Emiri Şeyh Temim arasındaki görüşmede, Libya halkının istikrara ulaşması için tek seçeneğin ülkede seçimlerin yapılması olduğu ve bu konuda uluslararası çabaların desteklenerek geçiş aşamalarının reddedilmesi gerektiğine odaklanıldı." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede ayrıca Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir ve birçok hükümet yetkilisinin yer aldığı belirtildi.

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