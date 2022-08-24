Afrikalılar İngiltere'ye dava açtı

Bir grup Kenyalı aktivist Salı günü İngiltere aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) dava açtı.

Kenya'nın Rift Vadisi'ndeki topraklarından çıkmaya zorlanan halkları temsil eden avukatlar, İngiltere'nin, sömürge yönetiminin kurbanları tarafından yapılan şikayetleri sürekli olarak görmezden gelerek, imzacısı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savunuyor.

Kipsigis ve Talai halklarını temsil eden Joel Kimutai Bosek, "İngiltere hükümeti eğildi ve daldı ve ne yazık ki olası her türlü telafi yolundan kaçındı. Tarihin düzeltilmesi için müvekkillerimiz adına mahkemeye gitmekten başka seçeneğimiz yok" dedi.

Britanya İmparatorluğu, Kenya'yı 19. yüzyılın sonları ile 1962 arasında yönetti. Rift Vadisi'nde yaşayan halklar, 20. yüzyılın başlarında topraklarından ayrılmaya zorlandı.

Bugün, Vadideki en büyük kasaba olan Kericho'nun çevresi, çok uluslu büyük şirketler tarafından yetiştirilen önemli bir çay yetiştirme bölgesidir.

Davacılar yaptığı açıklamada , "Bugün, Unilever, Williamson Tea, Finlay's ve Lipton gibi dünyanın en zengin çay şirketlerinden bazıları bu toprakları işgal edip işliyor ve bunları kayda değer kar elde etmek için kullanmaya devam ediyor" dedi.