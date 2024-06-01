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Dünya

Afrika'nın en büyük rafinerisi jet yakıtını Avrupa'ya ihraç etmeye başladı

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da açılan ve Afrika kıtasının en büyüğü olma özelliğine sahip Dangote Petrol Rafinerisi, ürettiği ilk jet yakıtını Avrupa'ya ihraç etmeye başladı.

AA1 Haziran 2024 Cumartesi 18:57 - Güncelleme:
Afrika'nın en büyük rafinerisi jet yakıtını Avrupa'ya ihraç etmeye başladı
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Ulusal basındaki haberlere göre, rafineri tarafından ilk defa üretilen 45 bin metrik tonluk jet yakıtının yüklendiği "Doric Breeze" adlı gemi, Nijerya'nın ticari şehri Lagos'taki Lekki bölgesinden Hollanda'nın Rotterdam kentine gitmek üzere yola çıktı.

Dangote Petrol Rafinerisi tarafından 120 bin metrik ton jet yakıtı için açılan satış ihalesinin bir kısmını BP kazanmıştı.

AFRİKA'NIN EN BÜYÜK PETROL RAFİNERİSİ

Dangote, ülkenin Lagos eyaletinin Lekki bölgesinde Atlantik Okyanusu açıklarında yer alıyor.

Rafineri tam kapasite çalıştığında Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının tamamını karşılayabilecek.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyor.

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