Afrika'nın hasta adamı Fransa'ya darbe üstüne darbe

Nijer Dışişleri Bakanlığından, Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderilen notada, Itte'nin, kendisine verilen sürenin dolmasına karşın ülkeden ayrılmadığı için 28 Ağustos itibarıyla diplomat statüsünün ayrıcalıklarından faydalanamayacağı ve güven mektubunun iptal edildiği bildirildi.

Notada, Nijer polisine, Büyükelçi Itte'yi sınır dışı etmek için talimat verildiği kaydedildi.

Itte'nin ailesinin de diplomatik kart ve vizelerinin de iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Nijer Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.

Fransa ise "cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" açıklamıştı.

Büyükelçi Itte, verilen süre dolmasına karşın ülkeden ayrılmamış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, baskılara rağmen Itte'yi geri çekmeyeceklerini tekrarlamıştı.

Fransa'nın Nijer'de yaklaşık 1500 askeri ve Diori Hamani Havalimanı yakınlarında bir askeri üssü bulunuyor.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.