Afrika'nın hasta adamını kızdıracak analiz: Türk hilali parlıyor

Türkiye dünya basınının gündeminde yer almaya devam ediyor.

İsviçre gazetesi NZZ, Afrika'daki son dönemde yaşanan gelişmeleri mercek altına aldı.

Türkiye'nin bölgede yükselen gücünü inceledi.

"Sahel'de Türk hilali parlıyor" ifadelerine yer verilen haberde, Fransa'nın bölgede gücünü kaybettiği vurgulandı ve durumun Türkiye için yeni fırsatlar sunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'ya yaptığı çok sayıda ziyaret hatırlatılan haberde Türkiye'nin Afrika'da yumuşak güç olma rolünün altı çizildi.

Ayrıca Türkiye'nin Batılı ülkelerden farklı olarak Afrika ile eşit ortaklık temeline dayanan bir ilişki inşa ettiğine dikkat çekildi.

"TÜRKİYE BUNA DAHİL"



"Bölgede Fransa'nın mirası kime kalacak?" sorusunun yöneltildiği analizde şu görüşler paylaşıldı:

Güçlü Fransız karşıtı tonlara sahip Batı Afrika'daki güç aktarımları, geleneksel ittifakları sorguluyor. Ayrıca bölgedeki yeni aktörlerin nüfuz sahibi olması için fırsatlar sunuyor. Türkiye de buna dahil.

"ÖNDE GELEN STRATEJİK ORTAK"



Kıtadaki çalkantılardan en fazla "yararlanan" ülkenin Türkiye olabileceği ifade edilerek şöyle denildi:

Batı Afrika'daki Türk varlığı büyük ölçüde ekonomik ve silahlanma politikası iş birliğine dayanıyor.

Ankara, bu nedenle bölge ülkeleri için önde gelen stratejik ortak olma potansiyeline sahip.

"AFRİKA'DAKİ AYAK İZİNİ SÜREKLİ OLARAK ARTIRIYOR"



Türkiye'nin, diplomatik açıdan Afrika'daki ayak izini sürekli olarak artırdığına işaret edilerek, Türk Hava Yolları'nın kıta ülkelerine direkt uçuşlar gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Düzinelerce Türk okulunun, Türkiye'nin "yumuşak gücüne" katkı sunmaya devam ettiğinin de altı çizildi.

"SÖMÜRGECİ DEĞİLLER, EŞİT ŞARTLARDA ORTAKLIK İSTİYORLAR"



Haberin devamında şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye, Batı'daki eski sömürgeci güçlerin aksine, eşit şartlarda ortaklıkla ilgileniyor.

Türkiye, Afrika'nın dürüst bir savunucusu olarak, örneğin kendisini Batı'ya alternatif olarak sunan Rusya'dan ve Çin'den daha inandırıcı görünebilir.

"ANKARA İÇİN AVANTAJ"



Senegal'de bir Türk çelik şirketinin milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı, Nijerya ordusunun da 2021'de çok sayıda Bayraktar TB2 SİHA satın aldığı notuna yer verildi.

Söz konusu yazıda, "Nijerya ordusuyla iyi ilişkiler elbette Ankara için bir avantaj." denildi.