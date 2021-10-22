Afrika'nın hava taşımacılığı filoları 2040'a kadar iki kat genişleyecek

AA 22 Ekim 2021 Cuma 20:06 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 20:06

Boeing'in raporunda, Afrika'daki hava yolcu trafiğindeki yıllık yüzde 5,7'lik büyümeyi karşılamak üzere, kıtadaki hava yollarının filolarını yıllık yüzde 3,7 genişletmesi gerektiği belirtildi.

Buna göre, artan talebi karşılamak için Afrikalı firmaların filolarındaki uçak sayısının 2040 yılına kadar 740'tan 1560'a yükseleceği öngörüldü.

Kıtanın 16 yaş ortalamasıyla halihazırda dünyanın en yaşlı filolarına sahip olduğuna işaret edilen raporda, Afrikalı hava yollarının yeni uçak alımları için 160 milyar dolarlık yatırıma ihtiyacı duyacağı ifade edildi.

- 2040'a kadar 63 bin yeni personel ihtiyacı

Boeing'in raporunda, kıtadaki ekonomik gelişmeler ve nüfus artışıyla birlikte, Afrika'nın 500 milyonluk çalışan nüfusunun, gelecek 19 yıl içinde ikiye katına çıkmasının beklendiği belirtildi.

Raporda ayrıca, Afrika havacılık sektörünün 2040'a kadar 19 bin pilot, 20 bin teknisyen ve 24 bin kabin görevlisi dahil olmak üzere toplamda 63 bin yeni personele ihtiyaç duyacağı kaydedildi.