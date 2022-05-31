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Dünya

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülke zorda! IMF uyardı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Afrika'nın ekonomi devi, petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'nın 2026'ya kadar gelirlerinin tamamını borçlarına kullanmak zorunda kalabileceği uyarısı yaptı.

AA31 Mayıs 2022 Salı 14:31 - Güncelleme:
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IMF Nijerya temsilcisi Ari Aisen, Sahra Altı Afrika bölgesi ekonomik durumu ile ilgili basına yaptığı açıklamada, Nijerya'nın gelirinin yüzde 89'unu borçları için harcadığını belirtti.

Aisen, Nijerya'nın 2026'ya kadar gelirlerinin tamamını borçlarına kullanabileceğini belirtti.

Nijerya'nın dış borç oranının her geçen gün arttığına dikkati çeken Aisen, önlem alınmaması durumunda bu oranın artmaya devam edeceğine dikkati çekti.

Aisen, ülkenin kalkınması için gelirlere ihtiyaç duyacağını kaydederek bu yönde adım atılması çağrısı yaptı.

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini Nijerya, yıllardır ekonomik sorunlarla mücadele ediyor.

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