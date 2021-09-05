Afrin'de bombalı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

AA 5 Eylül 2021 Pazar 18:14 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 18:16

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 15.23 sıralarında Afrin merkez Eşrefiye Mahallesi'nde park halindeki aracın patlatılması sonucunda bölgedeki ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk olmak üzere 6 sivilin de yaralandığı, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."