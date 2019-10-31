Afrin'de terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

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Afrin'de terör saldırısı: 4 sivil öldü, 11 sivil yaralandı

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 4 sivil öldü, 11 sivil yaralandı.

  • AA
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Afrin'de sabah 07.00 sularında meydana gelen terör saldırısında, ilçenin sebze haline bırakılan bomba yüklü soğuk hava depolu kamyonet patlatıldı.
 
Olayda ilk belirlemelere göre halde çalışan 4 sivil yaşamını yitirdi, 11sivil de yaralandı. Bazılarının durumu ağır olan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
 
Yaralananlar arasında 2 de çocuğun olduğu öğrenildi.
 
Saldırı nedeniyle sebze halinde yangınlar da meydana geldi.
 
Zeytin Dalı Harekatı'yla 18 Mart 2018'de terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Afrin ilçe merkezinde, teröristler zaman zaman bomba yüklü araçlarla sivilleri hedef alıyor.

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