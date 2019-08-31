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Afrin'de Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür yürüyüşü yapıldı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki Şeyh Hadid'de toplanan kalabalık, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür gösterisi yaptı.

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Suriye'nin Afrin bölgesindeki Şeyh Hadid'de bir araya gelen kalabalık, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür gösterisi düzenledi.
 
Öğle saatlerinde Şeyh Hadid merkezinde toplanan kalabalık, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleri açtı. Çevre köylerden de katılımın olduğu gösteride, insanlar bir süre bayraklarla yürüyüş yaptı.
 
Kalabalık, Türkiye ve Erdoğan lehine slogan attıktan sonra dağıldı.
 

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