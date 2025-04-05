Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kriviy Rig kentindeki restoranda toplantı yapan Ukraynalı komutanlar ve Batılı eğitmenleri, tahrip bombalı, yüksek hassasiyetli füzeyle vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "Kriviy Rig'de birlik komutanları ile Batılı eğitmenlerinin toplantı yaptığı bir restorana tahrip bombalı, yüksek hassasiyetli füzeyle saldırı düzenledik. Saldırı sonucu da 85 asker ve subay ile 20 otomobil vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

ZELENSKİ, RUSYA'NIN KRİVİY RİG KENTİNE DÜZENLEDİĞİ FÜZE SALDIRISINDA 14 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Kriviy Rig kentine Rus ordusunca düzenlenen füze saldırısında en az 14 kişinin öldüğünü bildirdi.

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Kriviy Rig kentine balistik füze ile saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Zelenski, şimdiye kadar aldıkları bilgilere göre saldırıda 6'sı çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Rus saldırıları nedeniyle "her gün insanların öldüğünü" ifade eden Zelenski, şunları kaydetti:

"Bunun böyle devam etmesinin tek bir sebebi var. Rusya ateşkes istemiyor, bunu da görüyoruz. Bütün dünya görüyor. Her füze, her İHA Rusya'nın sadece savaş istediğini kanıtlıyor."

Zelenski, ABD ile Avrupa'nın Rusya'yı savaşı ve saldırıları sona erdirmeye zorlayacak imkanlara sahip olduğunu savundu.

Kriviy Rig Kenti Savunma Konseyi Başkanı Aleksandr Vilkul ise sosyal paylaşım hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıda en az 50 kişinin de yaralandığını kaydetti.