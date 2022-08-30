Yeşil Bölge'de güvenlik güçleri ile Sadr'a bağlı silahlı milisler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Milisler RPG-7 tarz silahlarla Yeşil Bölge'ye saldırıyor.

Akşamdan beri silah seslerinin susmadığı Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı sürüyor. Tatil edilen devlet kurumları da çalışmıyor.

Şii dini ve siyasi lider Sadr'ın, milislerine eve dönün çağrısı yapması için arayan siyasi liderlerin telefonuna çıkmadığı iddia ediliyor. Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani'den de olaylara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

IRAK'TA SADR DESTEKÇİLERİ İLE GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDAKİ ÇATIŞMALARDA ÖLÜ SAYISI 13'E YÜKSELDİ



Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 13'e, yaralı sayısı 350'ye yükseldi.

Bağdat El-Yevm haber sitesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Bağdat'ta yaşanan olaylarda artan ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.

Bağdat'taki çatışmalarda ölenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının 350'ye yükseldiği kaydedilen haberde, olaylarda Federal Polis Gücü Komutanı ve beraberindeki bir kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Haberde, Yeşil Bölge'de çatışmaların devam ettiği, bu nedenle ölü ve yaralı sayısında artış yaşanabileceği dile getirildi.

Sadr yanlıları dün, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.

Sadr Hareketi'ne bağlı haber kaynaklarında, askerlerin açtığı ateş sonucu en son 8 kişinin öldüğü, 100'ün üzerinde kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Mukteda es-Sadr, Bağdat'ta olayların başlamasının ardından silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Irak Misyon Temsilciliği'nden yapılan açıklamada da taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

İRAN: IRAK İLE TÜM KARA SINIRLARI KAPATILDI, BAĞDAT'A UÇUŞLAR DURDURULDU



İran devlet televizyonunun haberine göre, İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Mecid Mirahmedi, Irak'taki olaylar nedeniyle bu ülkeyle tüm kara sınırlarının kapatıldığını belirtti.

İranlıları bu ülkeye seyahatten kaçınmaya çağıran Mirahmedi, "Irak'taki istikrarsız ortam nedeniyle İran ve Irak'ın tüm kara sınırlarının kapatıldığını ve kimsenin sınırlardan geçmesine izin verilmeyeceğini vurguluyorum." dedi.

Söz konusu karar, milyonlarca İranlının Erbain törenleri için Irak'ın Kerbela ve Necef kentlerini ziyaret etmeye hazırlandığı sırada geldi.

Öte yandan başkent Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı Yetkilisi Said Çelenderi, Bağdat'a uçuşların ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan İran Havacılık Kurumu Sözcüsü Mir Ekber Rezevi de Erbain törenleri için Necef'te bulunan İran vatandaşlarını ülkeye getirmek için Necef şehrine olağanüstü bir uçuş planı yaptıklarını söyledi.

MISIR, CEZAYİR VE ARAP BİRLİĞİ'NDEN IRAKLILARA DİYALOG DİLİNE ÖNCELİK VERMELERİ ÇAĞRISI



Mısır, Cezayir ve Arap Birliği, Iraklıları mevcut siyasi krizi aşmak için diyalog diline öncelik vermeye çağırarak, ülkenin daha fazla şiddet, kaos ve kan dökülmesine sürükleneceği uyarısında bulundu.

Irak resmi ajansına göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile yaptığı telefon görüşmesinde, Mısır'ın Irak halkının güvenliğini, istikrarını ve güvenliğini desteklediğini vurguladı.

Sisi, siyasi krizin diyalog yoluyla, Iraklılar için istikrar, güvenlik ve refah sağlayacak şekilde aşılacağını umduğunu ifade etti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da siyasi krizdeki gelişmeler ve bunun sonucunda ortaya çıkan ciddi şiddet tezahürleri gölgesinde Irak'taki gelişmelerin büyük endişeyle takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, can ve malın korunması için tüm taraflara diyalog dilini tercih etmeleri ve ülkenin yüksek çıkarlarına öncelik vermeleri çağrısında bulunuldu.

Irak'ın içinde bulunduğu aşamayı aşarak güvenlik ve istikrarını yeniden tesis etmesinin umulduğu ifade edildi.

Arap Birliği Genel Sekreterinin sözcüsü Cemal Rüşdi yaptığı yazılı açıklamada, birliğin genel sekreteri Ahmed Ebulgayt'ın, Irak'taki tüm tarafları, ülkenin istikrarı için tehdit oluşturan mevcut durumun üstesinden gelmek amacıyla ulusal çıkarları diğer tüm hususların üstünde tutmaya çağırdığını belirtti.

Irak'taki durumun daha fazla şiddete, kaosa ve kan dökülmesine neden olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, soğukkanlı ve itidali davranılması ve farklı gruplardan göstericilerin tüm silahlı eylemlerden uzak durması ve kan dökülmesinin önlenmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.