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Dünya

AGİT toplantısında İsrail'i kınayan Azerbaycanlı diplomatı şikayet ettiler

Polonya'nın başkenti Varşova'da icra edilen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısında söz alan Azerbaycanlı Dr. Ahmet Şahidov, işgalci İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi ise konuşması nedeniyle Şahidov'u AGİT'e şikayet etti.

10 Ekim 2023 Salı 08:56 - Güncelleme:
AGİT toplantısında İsrail'i kınayan Azerbaycanlı diplomatı şikayet ettiler
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AGİT İnsan Hakları Zirvesi, Polonya'nın başkenti Varşova'da geride kalan gün başladı. Zirvede söz alan Azerbaycan temsilcisi Dr. Ahmet Şahidov, işgalci İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

X hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Şahdov, Filistin'i destekleyen konuşması nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi tarafından AGİT yönetimine şikayet edildiğini bildirdi.

"BELKİ DE AVRUPA ÜLKELERİNE GİRİŞİM YASAKLANACAK"

"Bugün AGİT`te Filistin halkını savundum. Hayat bu... Belki bu AGİT'teki son konuşmam olacak." diyen Şahidov, "Belki ABD ve İsrail'in isteği üzerine Avrupa ülkelerine ve uluslararası kuruluşlara girişim yasaklanacak. Belki de Vatanım Azerbaycan'da sert eleştirilere maruz kalacağım. Ama hiç endişelenmiyorum. Çünkü ben Türküm, Müslümanım!" diye konuştu.

"57 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİLERİ ÖNÜNDE İSRAİL DEVLETİ'NİN İŞGALCİ OLDUĞUNU İLAN ETTİM"

Allah'a ve Türkiye Cumhuriyet'ine güvendiğini belirten Şahidov, "AGİT toplantısı bugün İsrail'de öldürülen sivillerin anılmasıyla başladı. Konuşmacıların tamamı İsrail'e destek mesajları verdi. Bir an düşündüm ki eğer sivil halkın haklarından bahsediyorsak o zaman Filistin'de öldürülen kadın, çocuk ve yaşlılardan neden bahsedilmiyor? Bugün için hazırladığım konuşmayı değiştirerek Filistin'de öldürülen masum insanları anarak konuşmama başladım. Avrupa ülkelerini ikiyüzlü politikalarından dolayı eleştirdim. 57 ülkenin büyükelçileri önünde İsrail Devleti'nin işgalci olduğunu ilan ettim. ABD'nin İsrail'i desteklediğini ve Filistin'in işgaline göz yumduğunu belirttim." ifadelerini kullandı.

"ABD TEMSİLCİSİ AGİT YÖNETİMİNE ŞİKAYET ETTİ"

Açıklamasının devamında, "Konuşmamın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi AGİT yönetimine beni şikayet etti." diyen Şahidov, "Açıkçası, bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Ama vicdanım rahat! Hakkınızı helal edin, arkadaşlar!" diyerek sözlerini noktaladı.

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