Ağlarken gözünden kristal dökülüyor
Ermenistan’da doktorlar, ağlarken gözünden gözyaşı yerine kristal gelen 22 yaşındaki Karazyan’ın bu rahatsızlığına bir türlü teşhis koyamadı.
Rus Mir 24 televizyonunun aktardığına göre ağlarken gözünden gözyaşı yerine kristal gelen 22 yaşındaki Satenik Karazyan’ın rahatsızlığı, doktorlar için tam bir bulmaca haline geldi. Habere göre genç kızda ilk belirtiler 2 ay önce başladı. İlk başta Satenik, diş doktorundayken gözüne toz kaçtığını düşündü, yakınları ilse gözünde cam parçacıkları olduğunu zannetti. Ancak o günden bu güne Karazyan her gün sayısı 50’ye kadar varabilen keskin kristalleri gözünden çıkarmak zorunda kalıyor. Gazetecilere göz ağrılarından şikayet eden genç kız, “Şu anda her günüm cehenneme dönüştü” diye konuştu.
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