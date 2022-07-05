İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2022 Salı / 6 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,8193
  • EURO
    17,5622
  • ALTIN
    977.225
  • BIST100
    2405.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ağrı'dan 273 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Dünya

Ağrı'dan 273 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 273 düzensiz göçmen, uçaklarla ülkeleri Afganistan'a yollandı.

AA5 Temmuz 2022 Salı 00:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Güvenlik güçlerince farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor.

Düzensiz göçmenlerden 273'ü, İl Göç İdaresi araçlarıyla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilip güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alındı.

Burada işlemleri tamamlanan göçmenler, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek 2 uçağa alındı.

Uçaklar, işlemlerinin tamamlanmasıyla Afganistan'a gitmek için havalandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.