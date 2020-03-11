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Dünya

Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı

Belçika'da metroda maskeli bir adam, ağzına götürdüğü eline tükürüğünü bulaştırarak metronun tutunma borusuna sürdü. O görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekerken, şüpheli gözaltına alındı.

DHA11 Mart 2020 Çarşamba 12:33 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 12:33
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de metroya binen maskeli adam, yüzündeki maskeyi aşağıya çekerek parmaklarını ağzına götürdü. Tükürükle ıslattığı parmaklarını ise metroda bulunan tutunma borusuna sürdü. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Söz konusu görüntülerdeki adamın gözaltına alındığı açıklandı. Brüksel Toplu Taşıma Kurumu’ndan yapılan açıklamada, "Alkollü olduğu belirlenen adam, polis ve güvenlik ekiplerimiz tarafından durduruldu" ifadelerine yer verildi.

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