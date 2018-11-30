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AİHM, Rusya’nın Ukraynalı denizcileri serbest bırakması kararını aldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya'nın 25 Kasım'da tutukladığı Ukraynalı denizciler hakkında bilgi vermesi ve derhal serbest bırakılarak Ukrayna’ya iade edilmesini istedi.

  • İHA
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Ukrayna, AİHM’e müracaat ederek Mahkemenin Ruslar tarafından tutuklanan denizcilere 39. Madde gereğince geçici tedbirler alması konusunda müracaatta bulundu. AİHM Rusya’ya Ukraynalı denizcilerin nerede olduğu, sağlık ve tedavi durumları ile bilgili vermesi ve serbest bırakılarak Ukrayna’ya iade edilmesi emrini veren karar aldı. AİHM, Rusya’dan Ukraynalı denizcilerin tutuklanması sebebini de açıklamasını istedi.
 
Rusya’nın kıyı koruma gemileri 25 Kasım‘da iki Ukrayna zırhlı gemisini yakalayıp Kırım açıklarındaki Kerch Boğazı'na çekmişti. Rus askerleri 24 kişilik gemi mürettebatını gözaltına almıştı.
 
Rusya’nın işgali altındaki Kırım’ın Simferopol mahkemesi AHİM’in kararını reddederek, Ukraynalı denizcilerin deniz sınırlarını ihlal ettiklerini ve 2 ay tutuklu kalacaklarını söyledi.
 
Ukrayna, iki botun Karadeniz’in Odesa limanından, tek geçiş yeri olan Kerch Boğazı'ndan geçerek Azak Denizi'ndeki Mariupol limanını gideceğini bunun önceden Rus tarafına bildirildiğini iddia etti.
 
Rusya, Ukrayna’nın 2 botuna müdahale ederek el koymuştu.
 

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