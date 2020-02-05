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Dünya

İran lideri Hamaney: 'Yüzyılın Anlaşması' ahmakça bir plan

İran lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ve 'Yüzyılın Anlaşması' adını verdiği planı 'ahmakça' olarak nitelendirdi.

AA05.02.2020  14:29 - Güncelleme: 05.02.2020  14:30

İran devlet televizyonuna göre, İran devriminin 41'inci yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada Hamaney, ABD'nin sözde barış planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu planın birkaç yönden başarısızlığa mahkum olduğunu söyleyen Hamaney, "Yüzyılın Anlaşması, sonucu olmayacak ahmakça ve kötü niyetli bir plan. Bu plan Trump ölmeden ölür." dedi.

ABD'nin Filistinliler adına karar almasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Hamaney, "Amerikalılar ve Siyonistler, kendileriyle alakası olmayan konuda anlaşma yaptılar. Filistin, Filistinlilerindir. Siz kim oluyorsunuz da Filistin hakkında karar alıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

- "ÜLKE GÜVENLİĞİ İÇİN SANDIĞA GİDİN"

İran'da 21 Şubat'ta yapılacak genel seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hamaney, ülkenin güvenliği için halkı sandığa çağırdı.

Hamaney, "Bazıları beni sevmeyebilir. Eğer İran'ı seviyorlarsa ülke güvenliği ve sorunların çözümüne katkı sağlamak için sandığa gitmelidirler." dedi.

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