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Dünya

AİHM'den Belçika'ya uyarı: Ülkenin bunu çözmesi gerek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Belçika'da hukuk davalarının uzun sürmesinin yapısal sorundan kaynaklandığını, ülkenin bunu çözmesi gerektiğini bildirdi.

AA5 Eylül 2023 Salı 16:08 - Güncelleme:
AİHM'den Belçika'ya uyarı: Ülkenin bunu çözmesi gerek
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AİHM'den yapılan açıklamaya göre, Belçika vatandaşı Tom Van den Kerkhof taşınmaz mülk satışındaki anlaşmazlık nedeniyle Brüksel'deki ilk derece mahkemesinde 2015'te dava açtı.

Dava, 2017'de görüldü ancak van den Kerkhof sonuca itiraz etti. 2018'deki temyiz duruşmasında ise karar 2026'ya bırakıldı.

Van den Kerkhof, açtığı davanın halen sonuçlanmamasının insan hakları ihlali olduğu gerekçesiyle AİHM'e başvurdu.

AİHM yaptığı inceleme sonucunda durumun Belçika'nın hukuk sistemindeki yapısal sorundan kaynaklandığı tespit edilerek, ülkenin sorunu çözmesi ve davaları "makul süre" içinde sonuçlandırması tavsiye edildi.

Belçika'da bürokratik ve hukuki süreçlerin uzunluğundan sıklıkla şikayet ediliyor.

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