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Dünya

AİHM'den ''Litvinenko cinayeti'' kararı

AİHM, eski KGB ajanı Alexander Litvinenko cinayetinden Rusya devletinin sorumlu olduğuna hükmetti.

Reuters21 Eylül 2021 Salı 12:03 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 12:03
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski KGB ajanı Alexander Litvinenko'nun 2006 yılında Polonyum 210 kullanılarak öldürülmesi olayının arkasında Rusya'nın olduğuna hükmetti.

Mahkemeden yapılan açıklamada "Alexander Litvinenko'nun İngiltere'de uğradığı suikastten Rusya sorumludur" ifadesi yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif duruşuyla tanınan 43 yaşındaki Litvinenko Rusya'dan İngiltere'ye kaçmış ve içtiği yeşil çaya katılan çok nadir ve güçlü bir radyoaktif madde olan Polonyum 210 ile zehirlendiği güne kadar 6 yıl boyunca orada yaşamıştı.

Rusya geçmişte Litvinenko'nun öldürülmesinden sorumlu olduğu iddialarını reddetmişti.

İngiltere'nin olayın aydınlatılmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma 2016 yılında tamamlanmış ve Putin'in büyük ihtimalle Rusya gizli servisinin Litvinenko'yu öldürmesi operasyonuna onay verdiği sonucuna ulaşılmıştı.

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