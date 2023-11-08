Ailesini kaybeden İsrailliden dünyaya tepki: Bize silah değil, barış gönderin

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıda anne ve babasını kaybeden İsrailli Moaz Inon, "Netanyahu iktidarda kaldığı sürece savaş asla bitmeyecek. Bize silah göndermeyin. Savaş gemisi göndermeyin. Bize barış gönderin, sevgi gönderin, uzlaşı gönderin" ifadelerine yer verdi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin aileleri, birinci ay anma töreninde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ve hükümetini istifaya çağırdı.

İsrailli gazeteci Oren Ziv'in, X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda dünyaya seslenen Inon, Netanyahu'ya değil barışa destek verilmesi çağrısında bulundu.

Inon, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya liderleri İsrail'i desteklemeyi bırakmazsa savaş asla bitmeyecek. Netanyahu iktidarda kaldığı sürece savaş bitmeyecek. Bu yüzden dünyaya şu çağrıda bulunuyorum; Netenyahu'yu desteklemeyin. Bize silah göndermeyin. Savaş gemisi göndermeyin. Bize barış gönderin, sevgi gönderin, uzlaşı gönderin."