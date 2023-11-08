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Dünya

Ailesini kaybeden İsrailliden dünyaya tepki: Bize silah değil, barış gönderin

İşgalci İsrail, Gazze'de soykırım girişimini meşrulaştırma çabasını sürdürüyor. Ancak sağduyulu İsrail vatandaşları hükümetin katliamlarına ve yaşanan acılara tepkisini gösteriyor. 7 Ekim'de annesini ve babasını kaybeden Maoz İnon, yaşananlardan Netanyahu yönetimini sorumlu tutarak, 'Dünya liderleri İsrail'i desteklemeyi bırakmazsa savaş asla bitmeyecek. Bize silah değil, barış gönderin' açıklamasında bulundu.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 02:34 - Güncelleme:
Ailesini kaybeden İsrailliden dünyaya tepki: Bize silah değil, barış gönderin
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Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıda anne ve babasını kaybeden İsrailli Moaz Inon, "Netanyahu iktidarda kaldığı sürece savaş asla bitmeyecek. Bize silah göndermeyin. Savaş gemisi göndermeyin. Bize barış gönderin, sevgi gönderin, uzlaşı gönderin" ifadelerine yer verdi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin aileleri, birinci ay anma töreninde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ve hükümetini istifaya çağırdı.

"DÜNYA LİDERLERİ İSRAİL'İ DESTEKLEMEYİ BIRAKMAZSA SAVAŞ ASLA BİTMEYECEK"

İsrailli gazeteci Oren Ziv'in, X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda dünyaya seslenen Inon, Netanyahu'ya değil barışa destek verilmesi çağrısında bulundu.

Inon, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya liderleri İsrail'i desteklemeyi bırakmazsa savaş asla bitmeyecek. Netanyahu iktidarda kaldığı sürece savaş bitmeyecek. Bu yüzden dünyaya şu çağrıda bulunuyorum; Netenyahu'yu desteklemeyin. Bize silah göndermeyin. Savaş gemisi göndermeyin. Bize barış gönderin, sevgi gönderin, uzlaşı gönderin."

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