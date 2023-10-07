İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2023 Cumartesi / 23 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Air France Tel Aviv'e uçuşlarını durdurdu

Fransız havayolu şirketi Air France'ın, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e uçuş seferlerini yeni bir emre kadar durdurduğu belirtildi.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 23:03 - Güncelleme:
Air France Tel Aviv'e uçuşlarını durdurdu
ABONE OL

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Air France, İsrail'deki durumu yakından takip ettiğini, Fransız ve İsrailli yetkilileriyle iletişimde olduğunu duyurdu.

Air France, yeni bir emre kadar Tel Aviv'e uçuşları askıya aldı.

İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiği, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail Kanal 13 televizyonu ise Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 250 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100 geçtiğini duyurmuştu.

  • Air France
  • Tel Aviv
  • uçuş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.