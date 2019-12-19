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Dünya

Air France'a ayrımcılık davası

ABD’den tatil için ülkesine dönen Kamerunlu öğretmen Gisele Kamanou Goune, Air France, tarafından ‘ırk ayrımcılığı ve insanlık dışı muameleye maruz kaldığı’nı belirterek şikayette bulundu. Goune, Air France çalışanları için, ‘Afrikalılara hayvan muamelesi yapıyorlar’ dedi. 

19.12.2019  02:13 - Güncelleme: 19.12.2019  02:13

kamerunlu bir kadın yolcunun Fransa Ulusal Havayolu firması Air France’ı Afrikalı yolculara ‘kötü muamelede bulunduğu’ gerekçesiyle şikayet ettiği bildirildi. Öğretmenlik yaptığı ABD’den tatil için ülkesine dönen Gisele Kamanou Goune, Uluslararası Yaounde Nsimalen Havalimanı polis karakoluna giderek Air France çalışanları tarafından ‘ırk ayrımcılığı ve insanlık dışı muameleye maruz kaldığı’na ilişkin şikayette bulundu. Goune, yetkililere sunduğu şikayetinde ‘Air France’tan satın aldığı 3 Aralık uçuş tarihli biletine rağmen hava yolu firmasının kendisine hor davranarak uçuşunu reddettiğine ayrıca diğer hava yolları ile uçmaması için de girişimlerde bulunduğuna’ dair ifadelere yer verdi. Air France’ın Afrika kıtasındaki uçuşlarında farklı bir politika uyguladığını belirten Goune, firmanın uçuştan bir buçuk saat önce check-in işlemlerini durdurduğunu belirtti. 

‘BEĞENMİYORSANIZ BAŞKA YERE GİDİN’ 

Goune, uluslararası havayolu sözleşmelerine göre check-in işlemlerinin uçuşa bir saat varken durdurulabileceğini vurgulayarak, konuyu firma yetkililerine sorduğunda “Afrikalıların her zaman geç kalması nedeniyle bunu yapıyoruz” cevabını aldığının altını çizdi. Şikayetçi yolcu, “Valizlerinizi zamanında teslim etmiyorlar, Afrikalılara hayvan muamelesi yapıyorlar. Yaptıklarına itiraz edince de ‘Beğenmiyorsanız başka yere gidin’ diyorlar” ifadelerini kullandı. Firmanın diğer kıtalardan gelen yolculara farklı davrandığını ileri süren Goune, Air France’a dava açmaya hazırlandığını belirtti.

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