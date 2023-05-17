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Dünya

Air India'ya ait uçak türbülansa girdi! 7 yolcu yaralandı

Hindistan hava yolları Air India'ya ait uçağın türbülansa girmesi sonucunda yedi yolcunun yaralandığı bildirildi.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 13:52 - Güncelleme:
Air India'ya ait uçak türbülansa girdi! 7 yolcu yaralandı
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Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Air India'nın AI-302 sefer sayılı Delhi-Sydney uçuşunda, Boeing 787-800 uçağının girdiği şiddetli türbülans sonucunda yedi yolcunun yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, kabin personelinin olaya hemen müdahale ederek yaralılara ilk yardım uyguladığı kaydedildi.

Uçak Sydney havalimanına indikten sonra da yolculara tıbbi müdahale yapıldığı ifade edilen açıklamada, kimsenin durumunun hastaneye götürülecek kadar ciddi olmadığı vurgulandı.

Yolcular, türbülansın çok şiddetli ve korkutucu olduğunu dile getirdi.

Air India olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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