Air Serbia İstanbul'a yeniden uçuş başlattı
Sırbistan hava yolu şirketi Air Serbia, İstanbul'a yeniden uçuş başlattı. İlk etapta haftada 3 sefer yapacak olan hava yolu şirketi, 29 Mart 2020'de haftada 7 uçuş gerçekleştirecek.
- AA
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul seferlerini 14 Mart 2017'de durduran Air Serbia, tekrar İstanbul-Belgrad seferlerine başladı.
İlk etapta İstanbul Havalimanı'na pazartesi, çarşamba, cuma günleri toplam 3 frekans ile seferlerine başlayacak olan hava yolu şirketi, 22 Aralık-5 Ocak 2020 arasında haftada 4 uçuş gerçekleştirecek.
Air Serbia, 29 Mart 2020 itibarıyla da haftada 7 gün sefer düzenleyecek.
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