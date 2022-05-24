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Dünya

Airbnb'den Çin kararı

Konut kiralama şirketi Airbnb Inc Çin piyasasından çekilme kararı alan Batılı internet platformları arasına katılarak Çin'deki tüm işletmelerini 30 Temmuz'dan itibaren kapatacağını açıkladı. Şirket, kararın ardından Çinli müşterilerinin yurtdışında konut kiralama rezervasyon yapma olanaklarının olacağını ifade etti.

Reuters24 Mayıs 2022 Salı 09:39 - Güncelleme:
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San Francisco merkezli şirket, resmi WeChat hesabında Çinli kullanıcılarına hitap eden bir mektup paylaşarak yaptığı açıklamada kararın arkasındaki nedenleri belirtmedi.

Airbnb'nin kurucu ortağı Nathan Blecharczyk mektupta, "Çin'deki çabalarımızı ülke dışındaki seyahatlere yöneltmek ve ülkede bulunan konutlarımız ile Airbnb Deneyimi hizmetlerimizi 30 Temmuz 2022'den itibaren askıya almak üzere zor bir karar aldık" dedi.

Airbnb'nin Linkedin ve Yahoo gibi Batılı internet platformları arasına katılarak ülkeden çekilmesi, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in internet konusunda dünyanın geri kalanı ile ayrıştığının altını çizdi.

Google ve Facebook gibi başlıca Batılı internet platformlarının neredeyse hepsi Çin'deki sansür uygulamalarından faaliyet zorluklarına kadar birçok unsuru gerekçe göstererek ülkedeki hizmetlerini askıya almıştı.

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