Ajanların savaşı! Krize neden olan operasyonla ilgili çarpıcı iddia!

star.com.tr 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:01 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:06

Washington'daki istihbarat topluluğu üyeleriyle yakın ilişkisi olduğu bilinen CNN International'da yer alan bir habere göre, Belarus'ta 33 Rus paralı askerin gözaltına alındığı operasyona, ABD istihbari ve mali destek verdi.



Kiev istihbaratının Belarus'taki yetkililerine, 'Rus paralı askerler, ülkenin yaklaşan seçimlerine müdahale etmeyi planlıyor.' diyerek, Haziran ayında 33 Rus'tan oluşan bir grubu tutuklamaya ikna ettiği belirtiliyor.

CNN'e göre, Moskova ve Minsk arasındaki ilişkilere zarar veren tutuklamalar, Ukrayna'nın ABD'nin bilgisi ve iddia edilen desteğiyle ayrıntılı bir istihbarat operasyonunun parçasıydı.

Özel bir askeri şirketten temsilciler gibi hareket eden ajanların, Rusya'dan paralı askerleri cezbetmek amacıyla var olmayan güvenlik çalışmaları için büyük meblağlar teklif ettikleri iddia ediliyor.

Ukraynalı subayların daha sonra, ülkenin kanlı iç savaşında Donbass'ta bağımsızlık ilan eden ayrılıkçılarla savaşmış kişileri incelediği belirtiliyor.

CNN'e konuşan eski Ukraynalı istihbarat yetkilileri, "Ukrayna liderliğindeki operasyonun ABD'den nakit, teknik yardım ve CIA'den Rus paralı askerlerinin nasıl çekileceği konusunda tavsiye aldığını." iddia etti.

Ancak Washington, operasyona doğrudan dahil olduğu iddialarının "asılsız" olduğunu söyleyerek bu iddiaları reddetti. Öte yandan, ismi açıklanmayan bir Amerikalı kaynak gazetecilere ülkenin operasyondan haberdar olduğunu, ancak aktif bir rol oynamadığını söyledi.

Kaynak ayrıca gazetecilere, "Ukrayna'nın ABD kurumlarını dahil etme çabalarının, yanlış giden yüksek riskli bir Ukrayna operasyonunun suçunu paylaşmaya, hatta suçlamaya yönelik bir girişim olabileceğini" söyledi.

Şüphelilerin Belaruslu yetkililer tarafından seçime müdahale şüphesiyle tutuklanmasının ardından Minsk yönetimi, grubun iade edilmesi taleplerini reddetti ve Belarus lideri Aleksander Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin ardından, şüphelilerin ülkeyi terk etmelerine izin verildi.

Rusya'nın en üst düzey iç güvenlik kurumu FSB'nin bir sözcüsü Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, "CNN tarafından yayınlanan bu bilgiyi tamamen doğrulayabiliriz, kesinlikle güvenilirdir. Operasyonda CIA'nın rolünü çok nesnel bir şekilde gösterdiler.' dedi.

Ukrayna daha önce tutuklamaların casuslarının yaptığı bir planın parçası olduğunu açıkça reddetmişti. Bu yılın Haziran ayında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de, iddiaları tamamen asılsız olarak niteledi.

Tutuklamaları takip eden günlerde, Rusya'nın Komsomolskaya Pravda gazetesi, operasyondan bir kağıt izinin doğrudan Kiev'e ulaştığını iddia etti. İddiaya göre, paralı askerlerin uçak biletleri, Ukrayna'daki seyahat acenteleri tarafından rezerve edildi.

Bu arada, Kiev merkezli haber platformu Ukrainska Pravda'da yer alan bir habere göre orijinal plan, bir yolcunun hastalanması nedeniyle Minsk'ten İstanbul'a uçan uçakların Ukrayna'ya acil iniş yapmak zorunda kalmasıydı.

Bu kişi Kiev merkezli ve KGB'nin halefi SBU'nun bir üyesi olacaktı. Daha sonra benzer bir yöntemle, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan hareketle Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden Ryanair'e ait bir yolcu uçağı, Minsk'e iniş yapmaya zorlandı ve uçakta bulunan muhalif gazeteci Raman Pratasevich'i tutukladı. Bu olay, Minsk'e karşı Batı yaptırımlarıyla sonuçlandı.

SBU WAGNER'İN PEŞİNDE

Komsomolskaya Pravda'da yer alan iddiaya göre, Ukrayna'nın istihbarat servisi SBU'nun amacı, kötü şöhretli Rus özel askeri şirketi olan Wagner Group'u hedef almak ve Minsk ile Moskova arasındaki ilişkileri bozmaktı.

Açıklamaya göre Belarus makamları, Rus mevkidaşları tarafından grubun ülkenin seçimlerine müdahale etmek gibi bir çıkarlarının olmadığına ikna olmasaydı, planın potansiyel olarak işe yarayabileceği belirtiliyor.

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