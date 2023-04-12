AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 14 Mayıs Türkiye'nin kader seçimlerinden birisidir

AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığı Ankara'da iftar programı düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin Ankara milletvekili adayı isimler, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik ve partililer katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Oruçların açılmasının ardından konuşma yapan Numan Kurtulmuş, "Kahramanmaraş merkezli depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Geride kalanların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Deprem bölgesinde hızlı bir şekilde başlattığımız imar ve inşa faaliyetlerinin de en kısa zamanda sonuçlanarak vatandaşlarımızın yeniden inşa edilecek konutlarına kavuşmalarını istiyoruz. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Gerçekten çok zor günlerden geçiyoruz ancak bu günleri yüksek dayanışma ile aşacağız. Bir taraftan da hayatın normal akışı devam ediyor. Öncelikli meselemiz deprem bölgelerinin yaralarının sarılmasıdır. Bu hayatın akışı içerisinde 14 Mayıs seçimi Türkiye'nin gündemindedir" ifadelerini kullandı.

"14 Mayıs Türkiye'nin kader seçimlerinden birisidir"

14 Mayıs seçimlerinin önemini vurgulayan Kurtulmuş, "14 Mayıs sadece Türkiye'de kimin cumhurbaşkanı olacağının yada parlamentoda kimlerin milletvekili olacağının tespitini seçimi olmasının çok ötesindedir. 14 Mayıs seçimleri Türkiye'nin bir istikamet tayini seçimidir. Türkiye şimdiye kadar devam etmiş olduğu yeniden güçlü ve büyük Türkiye istikametinde, dünyada sözü geçen bir Türkiye istikametinde yoluna devam mı edecek? Daha şimdiden parçalı yamalı bir bohça gibi bir koalisyon olarak ortaya çıkan ve Türkiye'yi nasıl yöneteceklerine dair ortak fikirleri olmayan bu yedi artılı koalisyonun istikametinde yani istikrarsız, parçalı, muktedir olmayan, uluslararası alanda itibarı olmayan bir Türkiye mi olacaktır? Ben inanıyorum ki Türkiye 14 Mayıs'ta yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçecek ve AK Partiyi açık ara meclisin birinci partisi yapacaktır. Bu millet ferasetlidir. Bu millet doğruya doğru zamanda karar vermeyi başarabilen bir millettir" şeklinde konuştu.

"14 Mayıs Türkiye Yüzyılının kapılarının sonuna kadar açıldığı tarihi bir seçim olacaktır"

Seçim için faaliyetlere odaklanmanın gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "14 Mayıs Türkiye Yüzyılının kapılarının sonuna kadar açıldığı tarihi bir seçim olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın faaliyetlerine bir bakın. Daha bugün burada metro açılışı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da metro açılışı yapıldı. Tuzla'da TCG Anadolu gemisi hizmete alındı. Her gün bir açılış ile devam ediliyor. Biz TOGG diyoruz adamlar soğan diyor. Biz TCG Anadolu diyoruz adamlar sarımsak diyor. Biz Türkiye için metroları, hızlı trenleri konuşuyoruz, onlar ise masada nasıl oturacaklarını konuşuyor" ifadelerine yer verdi.

"15 Mayıs sabahı Türkiye Yüzyılının kapılarını sonuna kadar açmış olacağız."

Partisinin başarılarına dikkat çeken Kurtulmuş, "Bugün ana muhalefetin başkanı sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ne yapalım onlar başka bir parti kimi aday göstereceklerine onlar karar verecekler ama oyu kim veriyor? CHP seçmeni verecek. Dün Ankara'da ilan edilen seçim beyannamesi ile nelerin başarıldığını ve nelerin başarılacağını milletimiz ile paylaştık. İnşallah 15 Mayıs sabahı Türkiye Yüzyılının kapılarını sonuna kadar açmış olacağız. AK Partinin en büyük başarısı sadece, yolları, köprüleri, İHA ve SİHA'ları TCG Anadolu yapmak, Türkiye'nin uçaklarını yapmak değildir. Bütün bunları yapmamıza bizi muktedir kılan AK Partinin iktidarı sırasında başardığı zihniyet devrimidir. Bütün bu işler neden önceki dönemlerde yapılamadı? Çünkü zihniyet buna müsait değildi. Türkiye'de hangi atılım yapılsa önüne geçtiler. Eğer bu zihniyet devrimi gerçekleşmeseydi TOGG'u yollarda göremeyecektik. Biz milletimizin gönlüne girmeyi başardık ancak şimdi daha zor bir görevimiz var. Milletimizin gönlünden düşmemeye çalışacağız. Türkiye'yi bu parçalı bulutlu, sayısını unuttuğumuz koalisyona bırakmayacağız. Şimdiden söylüyorlar. İktidara gelirlerse Türkiye için atılmış olumlu adımları gerisin geriye döndürmeyi halka vaat olarak söylüyorlar. Siyasetin alanı sahadır. Biz bu anlamda sahada olacağız ve sandıklara sahip çıkacağız" diye konuştu.