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  • AK Parti'den İsrail askerlerinin TRT ekibine saldırmasına tepki: Öfkeleri suçluluk duygusunu yansıtmaktadır
Dünya

AK Parti'den İsrail askerlerinin TRT ekibine saldırmasına tepki: Öfkeleri suçluluk duygusunu yansıtmaktadır

İsrail güçleri, Kudüs'te Mescid-i Aksa çevresinde cuma namazı öncesi gelişmeleri takip eden TRT ekibine saldırarak, kamerayı kırdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail ordusunun TRT ekibine saldırmasına tepki göstererek, ' Filistin'de yaşanan insanlık dramını dünya kamuoyuna iletebilmek ve kirli dezenformasyonları bertaraf etmek üzere mücadele veren TRT ekibini ve tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyoruz. İsrail makamlarının basına yönelik öfkesi, kendi eylemlerine dair bir suçluluk duygusunu yansıtmaktadır.' dedi.

IHA17 Kasım 2023 Cuma 14:08 - Güncelleme:
AK Parti'den İsrail askerlerinin TRT ekibine saldırmasına tepki: Öfkeleri suçluluk duygusunu yansıtmaktadır
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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazı öncesi Müslümanlara yönelik müdahaleyi takip eden Türk gazetecilere fiziki saldırıda bulundu. TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk, kameraman Ahmet Bağış ile birlikte canlı yayında gelişmeleri aktardığı sırada İsrail polisinin saldırısına uğradı. İsrail polisi, silahının dipçiği ile vurup ekibe ait kamerayı kırdı.

Kamera kırık olmasına rağmen yayına devam eden Öztürk, polisin tüm uyarılarını dikkate alarak hareket ettiklerini ancak sert müdahaleye maruz kaldıklarını ifade etti. Olay anında orada bulunan yerli ve yabancı basın ekipleri de saldırıyı canlı yayında aktardı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail ordusunun TRT ekibine saldırmasına tepki göstererek, "İsrail polisinin, Filistin'deki gelişmeleri dünyaya aktaran TRT Haber ekibine yönelik saldırganlığını şiddetle lanetliyoruz. Filistin'de yaşanan insanlık dramını dünya kamuoyuna iletebilmek ve kirli dezenformasyonları bertaraf etmek üzere mücadele veren TRT ekibini ve tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyoruz. İsrail makamlarının basına yönelik öfkesi, kendi eylemlerine dair bir suçluluk duygusunu yansıtmaktadır. İsrail'in insanlık suçlarını belgelendirmeye ve uluslararası platformda dile getirmeye devam edeceğiz." dedi.

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