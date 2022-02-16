İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2022 Çarşamba / 15 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6427
  • EURO
    15,5264
  • ALTIN
    818.157
  • BIST100
    2041.43
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Akdeniz semalarında gergin anlar! Savaş uçakları burun buruna geldi
Dünya

Akdeniz semalarında gergin anlar! Savaş uçakları burun buruna geldi

ABD, Rusya'ya ait savaş jetlerinin ABD donanmasına bağlı P-8A keşif uçaklarına Akdeniz'de önleme yaptığını açıkladı.

AA16 Şubat 2022 Çarşamba 21:36 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 21:36
ABONE OL

Pentagon Sözcülerinden Albay Mike Kafka, "Geçen hafta sonu, üç ABD Donanması P-8A uçağına Rus uçakları tarafından profesyonel olmayan bir şekilde önleme yapıldığını doğruluyoruz." dedi.

Kafka, ABD uçaklarının bu müdahaleler sırasında Akdeniz üzerinde uluslararası hava sahasında uçtuğuna dikkat çekti ve bu konudaki endişelerini diplomatik kanallardan Rus yetkililere bildirdiklerini kaydetti.

Sözcü "Kimse zarar görmemiş olsa da, bu gibi etkileşimler yanlış hesaplamalara ve daha tehlikeli sonuçlara yol açan hatalara neden olabilir. ABD, uluslararası sularda ve hava sahasında güvenli, profesyonel ve uluslararası hukuka uygun olarak faaliyet göstermeye devam edecektir. Rusya'nın da aynısını yapmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Rus uçaklarının Amerikan uçaklarına birkaç metreye kadar yaklaştığı iddia edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.